Justiça suspende novas inscrições de sócios no Bahia

O juiz Mário Maron Agle concedeu uma medida liminar que anula a inscrição de novos sócios para o Esporte Clube Bahia pelo valor da joia de R$ 10.

A decisão foi emitida devido ao processo movido por Danilo Habib Batista do Val, conselheiro destituído do Bahia, por meio do advogado Ailton Barbosa de Assis Júnior.

Entretanto, a decisão não anula a participação de todos aqueles que se associaram ao clube antes da decisão da justiça, que ainda cabe recurso.

Segundo o interventor do Bahia, Carlos Rátis, a medida não vai atrapalhar a realização da assembleia marcada para este sábado, 17, na Arena Fonte Nova, que deve decidir quais serão as regras da eleição para a substituição do presidente destituído do clube, Marcelo Guimarães Filho.

Rátis diz ainda não ter sido notificado da decisão. Mesmo assim, já estava definido anteriormente que as inscrições para novos sócios seriam suspensas na tarde desta quinta-feira, 15, com a finalidade de decidir quem estará apto a participar da assembleia.

O processo que corre no tribunal de justiça da Bahia pode ser visto aqui.

adblock ativo