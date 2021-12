Justiça libera cadastro de novos sócios do Bahia

O torcedor do Bahia que ainda não se associou ao clube já pode participar da campanha de sócios do clube.

O cadastro foi liberado pela Justiça após decisão do Conselho Deliberativo no último sábado, 20, que homologou o valor fixado pela intervenção para a joia (taxa de adesão) de R$ 300 para R$ 10. A mensalidade foi mantida em R$ 40.

Além de poder participar da política do time, os novos sócios também passam a ter 50% de desconto no preço do ingresso dos jogos na Arena Fonte Nova. A associação pode ser feita no site do clube.

Em razão da greve dos correios e dos bancos, a direção prorrogou o prazo para pagamento da mensalidade de setembro dos sócios para o dia 30. De acordo com números fornecidos pelo tricolor, atualmente a agremiação conta com quase 20 mil associados.

Já o torcedor ganhou 20% nos dois estacionamentos da Arena Fonte Nova. Agora, o valor é R$ 20 para carro e R$ 15 para moto. Os alunos de escolas da rede pública de ensino entrarão de graça até o final do ano.

