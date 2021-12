Jussandro se diz tranquilo e confiante para ser titular

O dia era 3 de fevereiro deste ano e as lembranças da torcida tricolor são as piores possíveis. O time levou 3 a 0 do ABC, em Pituaçu, e 'encaminhou' sua precoce eliminação na Copa do Nordeste.

Mas, naquele dia em especial, o atleta mais jovem do time titular do Esquadrão - o lateral-esquerdo Jussandro, de 20 anos - calou os muitos que o chamam de "menino amarelo". Após errar muito e ser vaiado pela torcida no primeiro tempo, teve personalidade para seguir em campo na etapa final e atuar dignamente.

"Estou na equipe profissional desde o início do ano passado e, durante esse período, amadureci bastante. Me sinto bem mais tranquilo e confiante para jogar", garante o jogador, que não concedia entrevistas desde que foi alvo das críticas da galera nas derrotas para Ceará e ABC em Pituaçu.

A reportagem de ESPORTE CLUBE chegou a solicitar um bate-papo com ele no início da intertemporada, mas a assessoria de imprensa do Bahia alegou que o ala, nascido em Irecê, no interior baiano, estava sendo preservado pelo clube em virtude da grande pressão que sofria naquele momento.

Jussandro jura que nem soube do pedido de entrevista: "O momento era realmente difícil e o clube agiu bem me preservando, mas, se eu tivesse sido chamado, falaria tranquilamente".

O fato é que, apesar de mostrar-se seguro, o atleta evita contato maior com os torcedores, tanto ao vivo quanto pelas redes sociais. "Não costumo entrar na internet e nem saio muito à rua. Quando vou ao shopping, geralmente boto um boné e poucos me reconhecem. Graças a Deus, aqueles que vêm falar comigo me apoiam", conta Jussandro.

Pressão demasiada - Ele compartilha da ideia da maioria dos jogadores que são formados nas divisões de base do Bahia: a pressão sobre eles é bem maior do que a exercida sobre os demais. "Realmente, somos muito mais cobrados do quem vem de fora. Acho que deveria acontecer o contrário, pois o cara que sai da base gosta do clube e dá a vida sempre que entra em campo", opina.

Nos treinos da intertemporada, Jussandro vem sendo mantido na equipe titular pelo técnico Jorginho. O recém-contratado Magal, que ainda nem estreou pelo Bahia, tem tido chance geralmente quando as atividades se encaminham para a parte final.

O garoto valoriza o apreço que o comandante tricolor tem por ele. "Ah, ele me dá força demais. Fala que tenho capacidade e que posso, sim, ser titular do Bahia. Isso me faz ganhar ainda mais confiança", diz.

E, se as vaias vierem, ele assegura que estará preparado para elas: "A crítica vem para ajudar o jogador, para ele procurar melhorar. E a torcida tem todo o direito de reagir da forma que achar conveniente. Ela paga ingresso".



