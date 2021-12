Jussandro e Souza voltam aos treinos no Bahia

As presenças do lateral Jussandro e do atacante Souza foram as novidades no treino do Bahia na manhã desta quarta-feira, 26, no Fazendão.

Jussandro está recuperado de uma lesão muscular e fez um trabalho de recondicionamento físico. Já Souza estava com uma virose e, recuperado, participou normalmente do treino com bola.

Seis jogadores ficaram fora da atividade comandada pelo técnico Cristóvão Borges e os auxiliares Sebastião Rocha e Cassiano de Jesus. Foram eles o zagueiro Demerson (dores no joelho), o volante Toró e o goleiro Omar (dores na coxa), o goleiro Douglas Pires (sinusite), o volante Diones (gripado) e o atacante Ryder (problemas particulares).

No treino, os jogadores fizeram um trabalho de musculação, para depois participar de uma atividade com bola no campo do Fazendão. No considerado time titular, duas mudanças em relação a equipe que enfrentou o Ypiranga em um um jogo treino no último sábado, 22.

Com a ausência de Ryder, Ítalo Melo ficou no time principal. As outras mudanças foram as entradas de Anderson Talisca no lugar de Potita e o retorno de Madson no lugar de Neto na lateral direita.

Com isso, Cristóvão usou o seguinte time como titular: Marcelo Lomba; Madson, Lucas Fonseca, Titi e Raul; Fahel, Rafael Miranda, Ítalo Melo, Talisca e Marquinhos; Fernandão.

Ao final do treino, o lateral Neto e os meias Talisca e Marquinhos Gabriel treinaram faltas. No sábado, 29, o Bahia faz novo jogo treino visando a preparação para o retorno do campeonato brasileiro após o final da Copa das Confederações.

A primeira partida do Esquadrão será contra o Corinthians no dia 7 de julho, domingo, às 16 horas contra o Corinthians na Arena Fonte Nova.

