Jussandro e Souza são poupados de treino do Bahia

Para evitar lesão, os titulares do Bahia Jussandro e Souza foram poupados da atividade na manhã desta quarta-feira, 7, no Fazendão. Tanto o lateral quanto o atacante do tricolor baiano tiveram o CK (exame que constata o cansaço muscular do atleta pelo sangue) alto e ficaram treinando na academia com os professores Luiz Napoleão e Vicente Grilo.

Na atividade desta quarta, Jorginho fez um trabalho técnico de posse de bola em campo reduzido, dividindo todo o elenco disponível em três times, sem dar nenhum indício sobre o time que deve escalar no próximo domingo, 11, contra o Cruzeiro, às 18h30 (horário de Salvador), no estádio Independência.

Com Diones suspenso, Kléberson, Victor Lemos e Fabinho disputam a posição no meio de campo. O zagueiro Danny Morais, o meia Jéferson e o atacante Lulinha continuam entregues ao departamento médico e estão fora do jogo em Minas Gerais.

