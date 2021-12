Jussandro comemora boa fase após longa maturação no Bahia

Não foram exatamente com estas palavras, mas o recado dado pelo ex-treinador Falcão a Jussandro veio com o significado de: "para jogar no profissional do Bahia é preciso comer muito feijão, garoto".

Falcão foi quem pescou pela primeira vez Jussandro do júnior para o profissional, na partida contra o Atlético de Alagoinhas, em abril deste ano, ainda pelo Baianão. Até seu desligamento do clube, em julho, o craque da Seleção de 1982 não usaria mais o moleque em campo, preferindo optar por improvisações sem sucesso na lateral esquerda - à época, justificou que "Jussandro sentiu o jogo. Até brinquei com ele que jogo de homem é mais difícil".

Titular do time há seis jogos (invicto, inclusive), o menino da pequena Ibititá (a 497 km de Salvador) hoje brinca com o ostracismo ao qual foi submetido até deslanchar: "O Falcão achava que eu era verde, mas desde que comecei a jogar, acho que arrebentei", diz.

E ainda vai além: "Todo mundo diz que o futebol profissional é mais difícil, mas eu não tenho achado. Na base, você tem pouco espaço para jogar. No profissional, os espaços surgem naturalmente. Está sendo bem tranquilo até aqui", afirma, revelando uma auto-confiança própria dos seus 20 anos.

A expressão "comer feijão" como metáfora para o longo caminho a percorrer caiu como uma luva para Jussandro. A cidade onde nasceu e morou até os 11 anos, no centro-norte do Estado, faz parte da microrregião de Irecê, popularmente conhecida como "Capital do Feijão", pela abundância na cultura do cereal proteico

"Meu pai é agricultor e planta feijão. Comi feijão minha vida toda. Aliás, adoro. Mas já passei dificuldade também. Quando a chuva não vinha, faltava comida lá em casa. Foram tempos difíceis, mas que conseguimos superar", pontua.

Oportunidade - A chegada do técnico Jorginho ao Bahia foi o fator fundamental para Jussandro se consolidar na equipe. No jogo contra o Figueirense, no último final de semana, o garoto colheu seu primeiro número individual na Série A. Partiu dele a assistência para o gol de Hélder, no empate contra os catarinenses.

O bom rendimento, contudo, não vira salvo-conduto para Jussandro escapar do bullying dos colegas de vestiário. "Eles me abusam, pois sou o mais jovem do grupo. Ficam me chamando de juvenil e outras coisas lá... Nem lembro... Eu acho até graça, sabe? Sou na minha, mas gosto de uma resenha também. Sou muito amigo de Danny Morais, Souza e Hélder. Os caras são divertidos. E também de Madson e Rafael, que subiram comigo para o profissional e enfrentaram todo o caminho da base", recorda.

Com elogios pontuais, mas também doses de críticas, Jorginho já apontou valências e deficiências do prata da casa do Esquadrão. "É um jogador muito interessante, sabe jogar simples. Mas deveria ter um pouco mais de força. Jussandro tomou um cartão de bobeira contra o Santos porque não teve força para acompanhar o lance", disse, após triunfo sobre o Peixe.

Quatro perguntas para Jussandro

Você está assumindo a posição de Ávine, que é um dos xodós da torcida e que também veio da divisão de base, mas está contundido há um bom tempo. A pressão é maior por conta disso? Você já sofreu alguma comparação com ele?

Eu não procuro pensar nisso. O Ávine é um cara muito querido no clube, as pessoas falam muito bem dele. Ele tem um espaço aqui dentro. Tenho que buscar o meu. Não gosto muito de comparações. Quero ser lembrado pelo meu futebol.

O que mudou desde que você se tornou de fato um jogador profissional. Já existe assédio da torcida em torno de você?

Ainda não (risos). Tenho pouco contato com os torcedores, mas os que conversam comigo têm me elogiado bastante. Isso é bom... Lá onde moro tem o porteiro do meu prédio, que é Vitória, e vive me perturbando. Mas eu perturbo ele também. Esse é o assédio que sofro (risos).

E das mulheres?

(Risos). Aí não, aí não... Tenho namorada, de um tempão já. Ela é lá da minha cidade, de Ibititá. Falo até para ela não ter ciúmes... Porque sou fiel e um cara direito. Acho que vamos casar, mas não agora, pois sou muito novo (risos).

Todo jogador de futebol quando vira profissional compra logo um carrão...

Que nada... Eu ainda nem tenho carteira de motorista. Comprei o laudo, mas não comecei as aulas. Um primo meu que me leva pro Fazendão. Tô precisando de tempo para fazer as aulas.

adblock ativo