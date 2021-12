Júnior Brumado fala sobre corte da Seleção sub-20 e boa fase no Bahia

Imagine-se realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional aos 18 anos. Vestir a camisa de seu time do coração e ser destaque em dois jogos seguidos. E, para coroar a sua boa fase, ser convocado para servir sua Seleção. Isso foi o que aconteceu, em um curto intervalo de tempo, com Júnior Brumado.

O atacante, que se mostrou um exímio cabeceador ao marcar o gol do triunfo sobre a Juazeirense na fase inicial do Baianão, vivia um começo animador de uma promissora carreira. O bom momento o levou a ser chamado para amistosos da Seleção sub-20.

Porém, com uma lesão na coxa, Brumado foi cortado da lista e interrompeu a sequência de boas atuações quando brigava pela titularidade no Bahia.

Esse turbilhão de acontecimentos mexeria com o psicológico de qualquer atleta. Mas Brumado revelou ter ‘a cabeça boa’ também na hora lidar com a adversidade.

Em entrevista coletiva, concedida nesta quarta-feira, 21, ele tratou com certa naturalidade o corte da Seleção. “Essas coisas acontecem, não adianta ficar desesperado porque sempre vai acontecer. Não vai ser a primeira nem a última”, afirmou.

Brumado também mostrou estar bem amparado, tanto por familiares, como por colegas de profissão. “Venho conversando com meus pais, com alguns jogadores que têm mais tempo nesse mundo da bola, eles conversaram comigo e me acalmaram”, revelou o centroavante tricolor.

Longe, mas de perto

Mesmo longe dos gramados, se tratando do edema na coxa, Júnior Brumado revelou estar acompanhando o time.

Ele palpitou sobre a goleada aplicada no Altos, na última terça-feira, e disse estar focado no jogo de volta de semifinal do Campeonato Baiano, domingo, às 16h, na Fonte Nova, contra a Juazeirense.

“A gente não começou bem [contra o Altos]. Todo mundo sabe disso”, afirmou, concluindo que, com o decorrer do jogo, a equipe foi melhorando.

Sobre a vantagem de um novo empate na semifinal, ele rechaçou a vantagem. “É importante, mas me preocupo primeiro em vencer domingo”.

Reforços

Além de Brumado, o técnico Guto Ferreira deverá contar com mais quatro reforços para a partida decisiva no domingo contra a Juazeirense. O lateral direito João Pedro, o atacante Élber, além dos meias Régis e Allione treinaram normalmente nesta quarta no Fazendão e já foram liberados pelo departamento médico para atuar.

A única baixa no treino desta quarta foi o volante Edson, que acabou não participando da atividade, com uma indisposição estomacal.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

