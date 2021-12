Júnior Brumado destaca bom momento: "Todos os jogos eu entro muito confiante"

Herói do triunfo do Bahia sobre o Santos com um gol no apagar das luzes, o atacante Júnior Brumado destacou nesta segunda-feira, 23, o bom momento que vem passando no clube e se diz focado para seguir no time.

"Todos os jogos eu entro muito confiante, porque é a minha vida. Tenho família pra ajudar. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer", afirmou Júnior, em entrevista coletiva.

Promovido ao time titular na temporada passada, Brumado já anotou quatro gols este ano. No último sábado, 21, ele saiu da reserva para marcar e dar ao Tricolor os primeiros três pontos no Brasileirão.

Nesta segunda, o atacante de 18 anos era só alegria e otimismo. “Meu maior sonho é jogar na Europa, Seleção Brasileira, alcançar todos os objetivos de minha vida. Aos pouquinhos. Agora consegui chegar na Seleção Brasileira Sub-20. Aos pouquinhos, a gente vai chegando lá. Não adianta ficar colocando coisa na cabeça, sendo que não é o momento”, afirmou.

Entrevista de Júnior Brumado. https://t.co/T7qX2GbR2A — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 23 de abril de 2018

