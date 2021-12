Juninho volta à equipe do Bahia contra a Juazeirense

Ninguém duvida que Juninho terminou a temporada passada como o grande destaque do Bahia. Tanto que a sua ausência por conta de uma torção no tornozelo foi muito sentida nos três últimos jogos da Série B.

Mas em 2017 o técnico Guto Ferreira tem feito jus à sua máxima de que ninguém tem lugar fixo na equipe. Nos dois últimos jogos, contra Sergipe e Altos-PI, o volante começou no banco. Ao que tudo indica, perdeu vaga para Edson no time considerado titular.

No duelo deste domingo, 19, contra a Juazeirense, às 16h, em Pituaçu, o Esquadrão terá uma equipe majoritariamente formada por reservas e jovens. Depois de usar seus principais atletas por dois jogos seguidos, o comandante tricolor decidiu retomar o rodízio. O único atleta com mais ‘moral’ com a torcida será Juninho.

Com um algo a mais: o volante será inclusive deslocado de posição, como um meia-armador. Pelo menos foi assim que Guto ensaiou a equipe no treino de ontem, no Fazendão. Sem goleiro, o time teve: Éder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Feijão, Matheus Sales e Juninho; Mário, Kaynan e Gustavo.

Segundo o técnico, o fato de Juninho ter ido para o banco e jogar amanhã ao lado de reservas não significa que ele esteja desprestigiado: “Ele deve jogar no domingo e na sequência será utilizado. A opção de como a equipe vai entrar, se com Juninho, Edson ou Renê, vai depender do momento”.

“Não adianta, vou fazer o que tiver convicção. Se achar que o jogo é para Juninho, vai Juninho”, seguiu. “Teremos um ano muito intenso para ficar pensando em quem será titular. Temos que trabalhar para ter mais que 11 titulares, e manter a produtividade alta mesmo rodando o elenco”.

Negociação?

A ida de Juninho para o banco nas duas últimas partidas aumentou a especulação de que o volante estaria perto de deixar o Tricolor. Segundo a imprensa gaúcha, o Internacional tem interesse em levá-lo.

O Esquadrão recebeu uma proposta do Colorado por Juninho no final do ano passado. Pouco depois, o clube renovou o contrato do jogador até o final de 2018, com opção de extensão por mais uma temporada. Agora, os gaúchos teriam retomado as investidas.

Segundo uma matéria publicada nesta sexta no site da ESPN, Juninho não teria uma boa relação com Guto Ferreira, o que estaria forçando a sua saída. A publicação diz que os dois sequer se falariam. O Bahia nega a informação. Juninho, além de ter treinado entre os titulares, ainda trabalhou cobranças de falta a pedido de Guto.

