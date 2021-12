Juninho sobre expulsão na Copa do Nordeste: "Há 10 anos não sou expulso"

A expulsão do volante Juninho na estreia do Bahia na temporada, diante do Fortaleza, pela Copa do Nordeste, voltou a ser assunto no Fazendão. Nesta terça-feira, 31, durante coletiva, o jogador reprovou o cartão vermelho e disse que há 10 anos não era expulso de campo.

"Eu tô com minha consciência muito tranquila, até porque ficou claro que foi um erro de arbitragem. Faço questão de falar porque tem mais de 10 anos que não sou expulso. E aquele tipo de falta acontece a todo momento no campo e em menos de 2 min ganhar dois amarelos é ser muito rigoroso", disse o jogador.

No entanto, o atleta não foi só bronca com arbitragem na entrevista coletiva. Juninho falou também sobre as lesões e a importância do primeiro gol com a camisa do Esquadrão em 2017, diante do Jacobina, quando o Tricolor venceu o Jegue da Chapada por 2 a 0, no estádio de Pituaçu, no último domingo, 29.

"Agora no jogo do domingo, Deus é justo e abençoa a quem trabalha. Fiquei muito feliz por estar praticamente recuperado da minha lesão e de terminar um jogo depois da minha lesão. Foi uma lesão muito difícil pra mim, porque não tô acostumado a me machucar, também, e poder fazer um gol da maneira que foi, logo diante da nossa torcida, é importante sim para começar com pé direito", confessou.

O Esquadrão volta a campo nesta quarta, 1º, às 20h45, diante do Jacuipense, fora de casa, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

