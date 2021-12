Juninho quer buscar fora de casa os três pontos contra o Timão

Após vencer as duas primeiras partidas fora de casa na competição em sequência, o Bahia terá seu 'teste de fogo' contra um adversário direto na luta por uma vaga no G-6. Neste sábado, 21, o Tricolor duela com o Corinthians, dentro da Arena Itaquera, na tentativa de emendar seu terceiro triunfo consecutivo longe de Salvador.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 18, na sala de imprensa do Fazendão, o zagueiro Juninho comentou sobre o que espera do confronto contra a equipe paulista e a manutenção do bom momento vivido pelo Esquadrão na temporada.

"Jogo muito difícil. A gente sabe disso. Como sempre disse, os jogos são difíceis. Enfrentar uma equipe como o Corinthians, fora de casa, é mais difícil ainda. A gente tem que manter o que vem fazendo fora de casa para conquistar o triunfo, que é o mais importante de tudo. É muito bom estar vencendo, somar pontos no campeonato, subindo, chegando perto do objetivo. A gente tem tudo para chegar lá dentro e conquistar os três pontos", garantiu.

Se a necessidade é embalar na competição, o defensor também aproveitou e sinalizou o caminho para sair de São Paulo com o triunfo. "Receita é o trabalho. Não adianta a comissão passar o trabalho e os jogadores não entenderem. Isso é importante, a gente está entendendo o que Roger quer, não só a parte defensiva, mas a ofensiva também".

Por fim, Juninho ainda lamentou sobre a cirurgia que o volante Elton precisará passar, que pode deixá-lo afastado dos gramados até o fim do ano. Para a vaga dele, o também volante Flávio tem entrado e correspondido, sendo bastante elogiado pelo zagueiro durante coletiva.

"Todo jogador é importante para o elenco. A gente vai sentir muito a falta. Me ajudou bastante na minha chegada. A gente vai dar toda a força possível para voltar mais rápido [...] Já Flávio vem mostrando o que tem. A confiança é essencial. Ele pode manter a sequência de jogos para ajudar a gente na competição", finalizou.

Preparação

Com um trabalho técnico comandado pelo treinador Roger Machado, o grupo do Bahia voltou ao batente nesta quarta-feira, 18, no Fazendão, onde se prepara para enfrentar o Corinthians no sábado, 21, às 19h, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela 20ª rodada da Série A.

Antes da atividade, o elenco Tricolor assistiu a um vídeo sobre a partida contra o Fortaleza. Em seguida, os jogadores se exercitaram na academia do clube.

Elber durante atividade no Fazendão nesta quarta-feira, 18

No campo, Roger Machado fez um trabalho voltado para troca de passes e finalização. No fim, o treinador aplicou uma atividade de ataque contra defesa.

Recuperado das dores na coxa, o lateral Giovanni fez um treino físico no campo com o preparador Paulo Paixão. Já o zagueiro Ernando trabalhou apenas na sala de musculação. O volante Elton ficou na fisioterapia. Na tarde desta quinta, 19, o grupo se reapresenta às 15h no CT.

