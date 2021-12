Juninho festeja noite especial e projeta volta ao time titular

Até o início da partida da quarta-feira, 19, Juninho vivia uma temporada às sombras. Depois de conquistar a torcida em 2016, seu ano de estreia com a camisa do Bahia, virou reserva neste ano. Pior: quando tinha chance, não brilhava, e outros jogadores da posição passaram a cair no gosto da galera, como Edson e, principalmente, Renê Júnior.

Os dois gols marcados no triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, fora de casa, quebrando um tabu de 32 anos pelo Campeonato Brasileiro, podem ter significado a volta por cima do volante, que foi às lágrimas depois de balançar a rede pela segunda vez, aos 42 minutos do tempo complementar.

“Pra mim, foi uma noite especial, pra ficar guardada na memória pro resto da vida. Fazer dois gols num dos melhores goleiros do Brasil [Victor] é pra ser inesquecível mesmo. Uma felicidade muito grande”, comemorou o carioca de 31 anos, que pela primeira vez disputa a elite nacional. Diante do Galo, marcou também seu gol inaugural na Série A – e, de quebra, o segundo.

Sobre as jogadas dos dois tentos, destacou o orgulho por ter batido Victor numa cobrança de pênalti, especialidade do arqueiro, e comentou o golaço que marcou de fora da área. “Sempre que chego em condição de chute, procuro arrematar. Infelizmente, nos últimos jogos eu não vinha tenho muita chance, a marcação sempre diminuía. Venho treinando muito esse chute, é fruto do trabalho”, afirmou.

Juninho só tinha três gols marcados em 2017 até esta quarta-feira, com 34 jogos (22 como titular). No mesmo ponto da temporada passada, ele já havia ido às redes seis vezes em 36 partidas (32 como titular). No fim de 2016, terminou com um total de 11 gols em 55 embates.

Em relação à queda de prestígio com os treinadores – primeiro Guto Ferreira e depois Jorginho – disse: “Sempre estive à disposição do Bahia. Me dedico todos os dias para estar dentro de campo, mas a decisão a ser tomada é de Jorginho. Fiquei muito feliz com a partida de ontem, então, é continuar trabalhando que a titularidade vai vir na hora certa, no momento que o professor Jorginho achar que eu estou merecendo”.

O meio-campista foi titular em Minas porque Renê Júnior estava suspenso. Renê volta domingo, no duelo das 11h com o Santos, no Pacaembu, mas outro atleta da posição, Matheus Sales, ficará de fora pelo terceiro cartão amarelo. Edson também retorna após longo período de inatividade, mas Juninho deverá ser mantido como titular.

O clube chegou a programar a viagem do centroavante Rodrigão, junto a Edson e Renê Júnior, para se juntar ao grupo tricolor em São Paulo. Entretanto, ele voltou a sentir o problema da luxação num dos dedos do pé e segue ausente.

Lucas Fonseca fora

O zagueiro Lucas Fonseca pegou dois jogos de suspensão por conta da expulsão contra o Flamengo (aquela da patética simulação em discussão com Guerrero). Assim, ele ainda terá de cumprir mais uma partida de gancho e também não poderá enfrentar o Peixe.

Os atletas que derrotaram o Galo fizeram um treino nesta quarta em Belo Horizonte. Nesta sexta, 21, trabalham no CT do Palmeiras, às 15h, na capital paulista.

