O volante do Bahia, Juninho, está otimista para o duelo diante do Sport, no próximo domingo, 30, na Arena Fonte Nova. Em entrevista, na tarde desta terça-feira, 25, o atleta falou sobre o duelo entre os dois finalistas da Copa do Nordeste deste ano. No confronto, o Tricolor levou a melhor jogando e faturou o troféu.

“Vai ser um grande espetáculo, as duas equipes vivem momentos diferentes, um campeonato de pontos corridos, diferente de uma decisão." disse Juninho.

Da Redação Juninho está otimista para duelo contra o Sport: "Vai ser um grande espetáculo"

Perguntado sobre os desfalques do Sport, o volante pregou respeito ao rival. "Tenho certeza de que os jogadores que o Vanderlei (técnico do Sport) vai escolher vão tentar fazer o melhor para sua equipe. Temos que treinar forte, esses jogos clássicos se definem no detalhe." comentou.

Bahia e Sport se enfrentam pela 3ª vez neste ano. Nos duelos anteriores, houve empate na Ilha do Recife, em Pernambuco por 1x1. O gol do jogo foi marcado justamente por Juninho. No segundo jogo, o Bahia venceu jogando na Arena Fonte Nova por 1x0, gol de Edigar Junio e sagrou-se campeão da Copa do Nordeste.

adblock ativo