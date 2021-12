Juninho enxerga Bahia como principal chance de sua carreira

Serrano, Duque de Caxias, América-MG, Tombense, Macaé e Bahia. No currículo de Paulo Roberto Valoura Junior, de 29 anos, as cores do Esquadrão brilham com mais intensidade.

Única equipe de expressão nacional da carreira de Juninho, o tricolor, bicampeão brasileiro, é a chance de ouro tão esperada pelo atleta nesses vários anos de labuta pelo futebol de base e profissional.

"Sem dúvida o Bahia é o time mais importante [da carreira], acho que em todos os sentidos", explica Juninho, feliz no Fazendão.

Agora, para iniciar bem a temporada, corre atrás de conquistas coletivas. "Minha expectativa é de brigar pelas duas competições [Baianão e Copa do Nordeste] e ser campeão", contou.

Destaque do Macaé na Segundona do ano passado, Juninho viu o clube carioca sair da briga pelo G-4 da competição para ser rebaixado à Série C.

No Bahia, o atleta não quer fazer o melhor que puder e sair do quase. Carnaval? Nem pensar. "Vim para cá não foi para curtir carnaval. Quero aproveitar muito bem essa oportunidade, não estou com cabeça em festa. Quero melhorar o máximo possível", explicou o meio-campista.

A concentração é tanta que o atleta ainda lamenta não ter acertado o gol em cobrança de falta no triunfo por 3 a 2 diante da Juazeirense, no último domingo, no Estádio de Pituaçu.

"Quando eu bati a falta quase saio para comemorar, mas infelizmente não foi dessa vez. Vou continuar trabalhando para fazer o gol na próxima oportunidade que aparecer", revelou Juninho, confiante.

Na quarta-feira, 3, o jogador treinou com o elenco no Fazendão. Pela manhã, trabalho tático com bola. Durante a tarde, o trabalho foi físico.

Amistoso

Antes de enfrentar o Flamengo de Guanambi na quinta da próxima semana, pelo Baianão, o Bahia vai jogar contra o Jacuipense, nesta sexta, 5, durante a tarde, um amistoso no Fazendão. A partida servirá para deixar a equipe mais preparada para a disputa do torneio estadual e do Nordestão.

O tricolor contratou na quarta, com a compra de 50% dos direitos econômicos junto à Desportiva Paraense, os meias Marco Antônio e Élcio, 18 anos, e o atacante Douglas, 17. Apesar da derrota por 4 a 1, o trio se destacou contra o Esquadrão pela Copa São Paulo.

