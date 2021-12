Juninho deveria ser titular do Bahia? Participe da enquete!

Um dos principais destaques do retorno do Bahia à Série A no ano passado anda desprestigiado no Fazendão. Depois de ser titular contra o Altos-PI, na quinta-feira, 2, o volante Juninho voltou para o banco de reservas no duelo seguinte, contra o Paraná, na última quarta-feira, 8.

Acabou que na partida em Curitiba, a equipe de Guto Ferreira ficou longe da sua melhor atuação e perdeu por 2 a 0, sendo eliminada da Copa do Brasil. A derrota gerou críticas por parte da torcida para o técnico, principalmente por ele não ter colocado Juninho em campo.

Por isso, o A TARDE quer saber: Juninho deveria estar na equipe titular do Bahia? Se sim, na vaga de quem entre os que atuaram contra o Paraná? Vote na enquete abaixo!

Em 2016, Juninho atuou em 55 partidas (inclusive em 33 das 38 rodadas da Série B) e foi o terceiro jogador que mais fez gols na temporada, com 11. Neste ano, o volante esteve em nove dos 12 jogos do Tricolor (seis como titular) e balançou a rede apenas uma vez.

adblock ativo