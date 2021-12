Juninho desce para campo e médico revela sacrifício para que volante atue

No treino da tarde desta terça-feira, 22, no Fazendão, o torcedor tricolor teve uma miragem e tanto: o volante Juninho desceu para o campo pela primeira vez desde que sofreu uma dupla torção no joelho e tornozelo esquerdos, há 15 dias. Lá, correu em torno do gramado.

Apesar da boa notícia, ainda será muito difícil ver o jogador no duelo de sábado, contra o Atlético-GO, às 15h30 (horário da Bahia), em Goiânia.

Segundo o médico do Esquadrão, Daniel Araújo, o caso do volante ainda requer muita atenção: “A possibilidade maior é que ele não participe. Hoje, ele estaria vetado, sem dúvidas. Mas, como a partida é só sábado e se trata de um jogo importante, estamos administrando um tratamento intensivo para que ele pelo menos viaje com a equipe e quem sabe participe de alguma situação do jogo”.

Conforme o médico, Juninho ainda tem um edema grande e sente dores no tornozelo. “O nosso objetivo é pelo menos reduzir esse edema e acabar com as dores, porque já houve casos como o dele em que o atleta atuou no sacrifício. A gente tenta evitar isso, mas é possível jogar com uma imobilização especial”, disse Araújo. “Ele não tem como ficar 100% em condições. Mas estamos trabalhando para não evitar as possibilidades sem ao menos tentar”.

Ainda de acordo com o médico, Juninho não usa mais a imobilização e vem em tratamento frequente. “Duas vezes pela manhã, duas vezes pela tarde e à noite. Até no jogo de sábado, quando ele foi para a Fonte Nova, fez fisioterapia no vestiário. Hoje (terça-feira), ele fez um trote leve para a gente ver como estão as dores, estimular o equilíbrio. É um verdadeiro atleta, muito esforçado, e com isso podemos contar”.

Na atividade desta terça, cinco atletas acabaram poupados pelo desgaste físico: o zagueiro Jackson, os meias Luiz Antônio e Régis, e os atacantes Hernane e Edigar Junio. Sem eles, Guto Ferreira comandou uma atividade técnica, observando a transição do time.

