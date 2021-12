Juninho completa 100 jogos pelo Bahia e ganha camisa comemorativa

O volante do Juninho atinge nesta quinta-feira, 12, contra o Palmeiras, no Pacaembu, uma marca especial no Bahia: completa 100 jogos com as cores do Esquadrão. Por isso, o jogador foi homenageado pela diretoria Tricolor e ganhou uma camisa comemorativa, estampada com o número 100.

“É uma felicidade difícil até de explicar. Hoje, no futebol, é difícil o jogador ficar tanto tempo em um clubee eu consegui essa marca. Espero continuar retribuindo dentro de campo e chegar a 200, 300 jogos e ficar aqui por um bom tempo, porque aqui sou muito feliz. Gosto muito de estar aqui”, comentou o atleta em entrevista coletiva.

Contratado pelo Bahia em 2016 para a disputa da Série B, Juninho já marcou 16 gols e se notabilizou pelos belos chutes de fora da área e bolas paradas.

O volante artilheiro foi peça fundamental no acesso à Série A, em 2016, e na conquista da Copa do Nordeste deste ano. No atual elenco Tricolor, apenas o zagueiro Lucas Fonseca passou da marca. O zagueiro, aliás, está próximo dos 150 jogos no Tricolor.

adblock ativo