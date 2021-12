Juninho Capixaba volta para deixar Bahia mais ofensivo

Mesmo com apenas 10 partidas disputadas no Brasileirão-17 – e somente 20 na carreira profissional – Juninho Capixaba conquistou o status de titular do Bahia nesta reta final da temporada.

Na partida de domingo, 5, contra a Ponte Preta, às 17h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, o jovem de 20 anos retorna ao time titular, com a missão de deixar o Tricolor baiano mais ofensivo neste confronto direto contra um adversário que está na zona de rebaixamento (17º lugar).

E Capixaba volta com moral. Apesar de ter ficado dois jogos fora, por suspensão no Ba-Vi e por opção tática para deixar o Esquadrão mais defensivo fora de casa, o atleta formado na base do Bahia ganhou elogios do técnico Carpegiani, que garantiu a titularidade do lateral na coletiva logo após o empate contra o Fluminense.

“São jogadores com características distintas. Matheus Reis marca mais, se posiciona melhor, e para esse jogo era necessário ter isso. Conversei com Juninho, que deve voltar ao natural contra a Ponte. Juninho é muito titular da equipe e vai atuar no domingo”.

Especulado no Palmeiras

A boa fase de Juninho Capixaba vem ligando o nome do jogador a uma possível transferência para outras equipes, como o Palmeiras. O que, segundo o lateral, ainda está apenas no campo das especulações da imprensa. “A mim não chegou nada. Isso fica com meu empresário e com o Bahia”.

Para Capixaba, o mais importante na partida contra a Ponte Preta será manter a concentração para evitar qualquer vacilo em casa. “É um jogo em que temos que impor nosso ritmo e sair com os três pontos, para depois podermos almejar algo maior no Brasileiro, como a vaga na Sul-Americana”.

Régis na reserva

No treino desta quarta-feira, 1º, no Fazendão, o técnico Carpegiani deixou o meia Régis no time reserva, escalando a equipe principal com uma formação ofensiva, apenas com Juninho como volante.

A equipe titular foi escalada com Jean; Eduardo, Thiago Martins, Tiago e Juninho Capixaba; Juninho; Allione, Vinícius, Zé Rafael e Mendoza; Hernane.

Já o time reserva ficou com a seguinte formação: Anderson; Wellington Silva, Éder, Rodrigo Becão e Matheus Reis; Feijão, Matheus Sales e Régis; Armero, Gustavo Ferrareis e Marco Antonio.

O atacante Edigar Junio e o volante Renê Junior foram poupados da atividade, mas, de acordo com a assessoria do clube, não preocupam para o jogo contra a Ponte Preta. O zagueiro Lucas Fonseca também não participou da atividade, apenas treinando na academia.

Já o volante Edson continua o tratamento do estiramento na coxa sofrido no último Ba-Vi e está vetado da partida de domingo.

