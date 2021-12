Juninho Capixaba tem vínculo renovado com o Bahia até o final de 2021

O lateral-esquerdo do Bahia, Juninho Capixaba, permanecerá na Cidade Tricolor por mais uma temporada. O atleta teve seu contrato renovado e publicado nesta terça-feira, 22, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aos 23 anos, o jogador revelado nas categorias de base do próprio Esquadrão já acumula passagens por Corinthians e Grêmio, até retornar à Salvador na temporada passada. Com a extensão do vínculo, o jogador permanecerá no clube baiano até dezembro de 2021.

Neste ano, Capixaba esteve em campo defendendo as cores do Bahia por 40 jogos e marcando um gol, sendo uma das peças principais do sistema defensivo do clube.

