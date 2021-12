Juninho Capixaba pode estrear no time titular do Bahia

Em treino tático no Fazendão, o técnico interinmo do Bahia, Preto Casagrande, testou o lateral-esquerdo Juninho Capixaba no lugar de Matheus Reis, em preparação para o duelo diante do Vasco da Gama, neste domingo, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Outra novidade durante a atividade foi o retorno de Lucas Fonseca à zaga, que cumpriu suspensão diante do Atlético-PR. Já Allione, Armero, Jackson e Wellington Silva, por sua vez, não desceram para o campo. Enquanto três primeiros ficaram no departamento médico, o lateral treinou na academia. Hernane, Maikon Leite e Vinícius realizaram atividade de transição em separado.

Após os trabalhos, o goleiro Jean destacou que o grupo está focado em ocupar melhor posição na tabela. “Nosso foco é primeiro se distanciar dessa zona [rebaixamento]. Depois, chegar no G-6. Seis pontos. Não chega a ser muita distância. O Atlético-PR mesmo estava em uma situação difícil. Ganhou quatros jogos e já está no G-6. Então não chega a ser uma missão impossível”, frisou.

