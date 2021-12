Juninho Capixaba deve assinar por 5 anos com o Corinthians

Enquanto ainda não são concluídos os termos da transação com o Bahia, que deverá envolver a cessão de três atletas e o pagamento de cerca de R$ 1,5 milhão, o Corinthians já abriu conversas com o lateral Juninho Capixaba sobre detalhes do contrato, como salários, luvas e premiações. O tempo de vínculo seria de cinco anos.

Na busca por reforços, o Esquadrão já tem tudo certo para trazer o atacante Élber, do Cruzeiro. O clube gastaria cerca de R$ 500 mil para adquirir 50% de seus direitos econômicos. A Raposa ficaria com 40%.

