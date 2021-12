Juninho Capixaba destaca intervalos de jogos: "Consertar os erros"

O elenco principal do Bahia entra no mês de março com um calendário de intervalos longos entre os jogos a serem disputados. O Tricolor foi a campo no sábado, 7, diante do Confiança, e volta a atuar neste sábado, 14, quando enfrenta o América-RN, tendo seis dias livres para treinos. Com isso, terá mais seis dias sem jogos, pois só retorna a campo apenas no dia 21, para enfrentar o Náutico pela Copa do Nordeste.

O lateral Juninho Capixaba considera o mês de março importante por conta destes intervalos e diz que o tempo servirá para "consertar os erros" da equipe.

"Mês de março para nós é muito importante. Teremos tempo para trabalhar, distância maior entre os jogos, a gente não está acostumado. Estamos acostumados a ter jogos quarta e sábado, quarta e domingo. Muito importante esse tempo, para consertar erros e aprimorar algumas coisas", disse o lateral.

O lateral também destacou a confiança dos jogadores e pregou naturalidade para lidar com jogos abaixo do nível esperado. "Acho que temos evoluído bastante, jogo a jogo. Estamos com uma confiança muito boa. O último jogo que fizemos não foi o que esperávamos. Esperávamos um grande jogo. Mas tem jogo que é assim, as coisas não vão acontecer, tem que naturalidade para lidar com eles", pontuou.

Portões fechados

Capixaba revelou que nunca atuou em uma partida com portões fechados, o que acontecerá neste sábado, 14, na Arena das Dunas, por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao América-RN. O atleta ligou o alerta para o ambiente sem torcida, que pode levar o jogo a perder intensidade.

"Nunca tive uma partida com portões fechados. Não sei meus companheiros, mas é um jogo que pode trazer muito marasmo. A gente sempre espera estádio lotado. Para mim, é jogo que pode trazer muito marasmo. E a gente não pode cair nisso", destacou.

