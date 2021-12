Juninho admite tristeza com reserva e treina como titular

Muito tem se falado neste início de ano sobre uma suposta turbulência na relação entre o treinador Guto Ferreira e o volante Juninho, um dos destaques do Esquadrão na campanha do ano passado.

Nos números, a discrepância em relação a 2016 ainda não é tão grande: o camisa 5 esteve em dez das 13 partidas do Tricolor até agora. O problema é que, dos sete duelos em que o comandante usou o time principal, Juninho foi titular em apenas três – e mesmo assim, em dois deles, porque Renê Junior estava suspenso ou fora poupado.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 16, antes do treino na Fonte Nova, o volante finalmente tocou no assunto. E reconheceu que andava insatisfeito com a reserva. “Eu estava triste, chateado, sim, por estar fora. Mas como eu, qualquer outro jogador gosta de entrar em campo. Ficar no banco é muito triste. [Para resolver isso] eu me dedico ao máximo, para estar em ótimas condições e ajudar a equipe em campo”.

A falta de Juninho em campo foi especialmente cobrada pela torcida após a eliminação na Copa do Brasil, ao perder para o Paraná por 2 a 0 há dez dias. “Fico feliz pelo reconhecimento, por estarem pedindo [por mim]. Sou funcionário do clube, me dedico muito todos os dias para estar em condições de ajudar o clube, mas no meu contrato não tem dizendo que tenho que ser titular ou reserva”, afirmou o volante.

“É claro que eu, como qualquer jogador, quero estar em campo, mas essa escolha eu deixo para o professor Guto. Quem decide quem vai jogar é ele, sempre”, completou.

Novo momento

Logo após a derrota para o Paraná o Tricolor goleou o Moto Club por 4 a 0, apagando a má impressão deixada em Curitiba. Juninho esteve em campo no lugar do poupado Renê Júnior, e conta que Guto não comentou nada em especial para colocá-lo como titular.

“Conversar comigo, ele não conversou. Ele cobrou de todos [uma postura diferente após a eliminação]. A cobrança tem que servir para todos. Então tem que prestar atenção para poder aprimorar quando tiver a oportunidade”, disse.

No duelo de sábado, 18, contra o Galícia, às 18h30, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano, Juninho espera continuar como titular. Para isso, confia no trabalho que vem desenvolvendo nos treinos. “Eu acho que é no dia a dia, trabalhando forte para quando entrar em campo colocar tudo em prática. A gente vem trabalhando assim e tem grande condição de conquistar nossos objetivos”, comentou o volante.

No clima do novo momento, Guto Ferreira também surpreendeu. Diferentemente de todos os treinos que fez na Fonte Nova até esta quinta, desta vez ele abriu os portões para que a imprensa acompanhasse o trabalho por inteiro.

O time montado pelo treinador foi idêntico ao que venceu o Moto Club. Ou seja, não só Juninho como Éder seguiram como titulares e devem enfrentar o Galícia. Em certo momento do trabalho, Guto trocou Armero, Edson e Zé Rafael por Matheus Reis, Renê Júnior e Edigar Junio.

Se recuperando de um problema no joelho, o zagueiro Jackson fez uma atividade física no Fazendão e só tem chances de voltar a campo na semana que vem.

