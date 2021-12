Juninho acredita em retorno melhor do Bahia após período sem jogos

Um dos destaques do time do Bahia comandado por Roger Machado, o zagueiro Juninho foi o escolhido para conceder coletiva na manhã desta segunda-feira, 29, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No tricolor desde junho de 2019, o defensor de 25 anos é um dos lideres da equipe ao lado de Lucas Fonseca.

Questionado sobre as modificações no já contestado calendário do futebol brasileiro devido à pandemia de Covid-19, o jogador exaltou a importância de uma boa preparação do grupo nesse momento.

"Todos clubes estão preocupados, porque terão um tempo menor de recuperação, então o grupo deve estar ciente e muito bem preparado para isso, pois com essa crise, quando o futebol voltar o time não será feito de 11 ou 12 e sim de todo o elenco. É necessário atenção, pois iremos precisar de todos", alertou.

Avaliando positivamente o período de treinamentos durante a paralisação dos jogos, maior que o de uma pré-temporada comum, o zagueiro considera que o elenco poderá voltar em alto nível aos torneios.

"Estamos iniciando a terceira semana de treinos, terminando a parte física e iniciando a tática, acredito que podemos voltar ainda melhor do que terminamos, com uma sequência melhor que estávamos conseguindo quando ocorreu à pandemia", avaliou.

Preocupação e insegurança

Entendendo que ainda não é o momento para o retorno do futebol, o atleta demonstrou preocupação com a volta das partidas, citando o campeonato carioca, primeiro estadual a retornar no Brasil, Juninho falou que ainda não está preparado para os jogos oficiais.

"Quando soubemos da volta do carioca ficamos um pouco receosos, porque nem treinando presencialmente nós estávamos. A gente fica meio inseguro, mesmo que não tenhamos data para voltar, todo mundo sabe que muitas famílias estão sofrendo. Eu acho que ainda não é o momento de retornar", opinou, ressaltando ainda a ausência de treinos específicos com bola e partida amistosa. "Se a gente voltasse nesse momento o time não estaria pronto, devido aos treinamentos mais focados na parte fisica" explicou.

Com o Tricolor ainda realizando treinos físicos, Juninho acredita que as diferenças entre os retornos dos times do Brasil aos treinamentos e consequentemente aos jogos deverão ser superadas em campo.

"Vantagem vai ter, até o momento estamos treinando no CT, em grupo separados, seguindo o protocolo de segurança passado pelo governo, enquanto lá (RJ) eles já estão jogando. Provavelmente terá uma diferença ou outra, mas dentro de campo é 11 contra 11, temos que nos manter focados nesses dias de treinamento e esquecer os adversários nesse momento", afirmou.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

