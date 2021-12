Juiz relata confusão após jogo entre Bahia e Palmeiras

O jogo entre o Bahia e o Palmeiras neste domingo, 2, terminou em confusão. O tumulto começou no gramado e envolveu o jogador alviverde Wesley e o tricolor William Barbio. Eles discutiram e foram separados pelos demais atletas. Após o empurra-empurra, a confusão se extendeu para entrada dos vestiários da Arena Fonte Nova.

O fato foi relatado na súmula do jogo pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden. De acordo com ele, não foi possível verificar se houve "agressão ou xingamento" durante o bate boca envolvendo os jogadores. O juiz também disse que o preparador físico do Bahia, Carlos Fabiano Mazolla Vieira, insinuou favorecimento ao Palmeiras, que ganhou o jogo por 1 a 0.

"Conseguira o que queria, a camisa do Palmeiras pesou. É uma vergonha, devem estar com a camisa do Palmeiras por baixo do uniforme", teria dito o preparador, de acordo com relato do juiz.

O diretor de futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, também teria feito acusação semelhante. "Isso é uma vergonha, como não marcar um pênalti desse?: A camisa pesou", teria questionado para o árbitro quando ele tentava entrar no vestiário, que fica ao lado do espaço reservado ao tricolor. Segundo a súmula do jogo, a equipe de arbitragem usou escolta da Polícia Militar (PM) para entrar no vestiário por conta do tumulto no local.

A reclamação da comissão técnica do Bahia é em relação a um lance polêmico, quando o alviverde Nathan cortou a bola com a mão, impedindo jogada tricolor. Os atletas do Bahia pediram pênalti, mas o árbitro considerou lance normal e deu cartão amarelo para Kieza, por conta da reclamação.

Mas os tricolores não foram os únicos que se queixaram da arbitragem. Valdivia também usou o Twitter para reclamar de uma falta que ele teria sofrido. Ele divulgou um vídeo, em que parece receber uma cotovelada de um atleta do Bahia.

https://t.co/P3rxTjCTLY Segue o jogo , não foi nada ..(SQN) falta gigante que ng viu..! ahhhhh se fosse ao contrário. - Jorge valdivia (@el_mago_oficial) 3 novembro 2014

Juiz relata confusão após jogo entre Bahia e Palmeiras

