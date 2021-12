Jovem volta a afirmar que foi hostilizada por Souza em festa

Fim de treino. A passos largos, Souza deixa o campo 1 do Fazendão. No caminho ao vestiário, nota as presenças de cinegrafistas e repórteres. Com um sorriso amarelo, faz com as mãos uma espécie de coração. Recusa-se a falar e prossegue sua caminhada. Estas foram as únicas reações do atacante logo após a atividade da última terça-feira, 18.

De volta ao time depois de cumprir suspensão, o artilheiro é alvo de uma verdadeira polêmica. A jovem secretária Adriele dos Santos Cerqueira, de 22 anos, acusa-o de agressão durante uma festa promovida na madrugada de terça-feira, na casa do atacante, em Villas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador.

O caso está registrado na 23ª DT de Lauro de Freitas. De acordo com o delegado Joelson Reis, que apura o caso, a polícia teria sido chamada pelos vizinhos de Souza depois que a confusão, iniciada dentro da casa do camisa 9, foi parar na rua do condomínio São Francisco. Conduzida por volta das 2h50 ao posto policial, Adriele alegou ter sido agredida por Souza, "com rasteira e pontapé".

"Nós expedimos uma Guia de Exame de Lesões (0402/2012) para confirmar a agressão, mas ela rasgou na delegacia, recusando-se a fazer. Foi embora sem dar justificativa", relata o delegado Joelson. Na última terça, porém, Adriele retornou à delegacia e voltou a afirmar que foi hostilizada. Em depoimento, revelado pelo titular da 23ª DT, contou que Souza e o amigo Cacau a colocaram para fora da casa, após uma discussão.



Titi e Lomba - Os dois teriam empurrado a jovem, que, já ao chão, teria recebido mais chutes de Souza. Com marcas nas costas e mancando, Adriele declarou ter quebrado o pé durante a confusão. Ainda segundo o delegado, a jovem relatou que estava em outro evento, na casa do goleiro Marcelo Lomba, antes de ir à festa de Souza.

No documento, Adriele - que alegou ter tido um rápido relacionamento com Souza -, confessou ter ingerido "bastante" bebida alcóolica. Além disso, afirmou estar acompanhada pelo zagueiro Titi, junto com duas amigas e outro rapaz. No texto, a jovem afirma que o capitão tricolor e Marcelo Lomba estavam no local, no entanto, não teriam participado da agressão.

Em contato com a reportagem do ESPORTE CLUBE, Titi foi sucinto. "Não quero falar sobre isso. Sei de uma coisa: não estava nessa festa", alegou o zagueiro. Segundo o delegado Joelson Reis, Souza falou com ele por telefone. O Caveirão confirmou ter realizado uma festa em sua propriedade, mas negou a versão de Adriele.

Afirmou ainda que um amigo havia convidado a jovem. "Vamos convocar os jogadores que foram citados. Acredito que não haja a necessidade de prestar esse depoimento até sexta (21). Até porque estou tomando as declarações de Adriele e devo ouvir ainda alguma testemunha", explicou Joelson Reis.

adblock ativo