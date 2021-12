Jovem da base do Bahia deve ganhar nova chance no domingo

O meia Rômulo está perto de ganhar um nova chance no time titular na partida decisiva diante do Coritiba, no próximo domingo, 7, no Couto Pereira, em Curitiba.

Revelado na base do Bahia, o jovem atleta teve a sua primeira oportunidade no profissional no triunfo so útlimo domingo, contra o Grêmio, que manteve o clube na briga pela permanência na Série A.

"Procuro dar o meu máximo, estar focado para ganharmos do Coritiba e, se Deus quiser, vamos ficar na primeira divisão", disse em coletiva após o primeo treino da semana no Fazendão.

Em relação ao estímulo para vencer a partida fora de casa, o jogador destaca o que será necessário: "Bahia é time grande e quem joga aqui tem que estar motivado. Se a motivação não vier de si, de nada vai adiantar", concluiu.

