Jovem atacante do Atlético-MG é contratado pelo Esquadrão

Um dos destaques do Paraná na última Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Henrique, de 22 anos, que possui vínculo com o Atlético-MG, foi anunciado na tarde desta terça-feira, 15, como o novo reforço do Bahia. O jovem atleta chega ao Fazendão por empréstimo até o final de 2016.

No início deste ano, Henrique fez toda a pré-temporada e disputou três confrontos pelo Galo, onde se profissionalizou quando o técnico Cuca ainda comandava o clube. O crescimento no clube mineiro se deu após boas atuações no tricolor paranaense no segundo semestre de 2015, quando marcou 5 gols e deu 6 assistências.

O prazo oficial para o término de inscrições de jogadores para o Campeonato Baiano termina nesta quarta, 16, e o Bahia segue à procura de reforços. Inclusive, o Tricolor já está com negociação adiatantada com Thiago Ribeiro, outro atacante do Atlético-MG, que pode ser anunciado em breve.

