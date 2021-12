Jorginho valoriza confronto contra Sport: “É um jogo muito importante"

O técnico do Bahia, Jorginho comandou nesta sexta-feira, 28, o penúltimo treino para a partida contra o Sport. O jogo válido pela 17ª rodada será realizado no domingo, 30, às 16h, na Arena Fonte Nova. E por se tratar de um clássico nordestino, o terceiro embate da temporada, o treinador se diz motivado para o duelo, mas prega respeito ao adversário.

“É um jogo muito importante para gente, um jogo que contém uma rivalidade muito grande entre as duas equipes. As duas maiores torcidas do Nordeste e que se enfrentaram na Copa do Nordeste”, afirmou o técnico do Bahia.

Com a suspensão de Eduardo, o lateral direito Régis Souza deve ser o provável titular. Jorginho comentou a ausência do atleta no jogo contra o Santos. " Ele (Régis Souza) teve um problema familiar, por isso que ele não foi para aquele jogo. Se ele tivesse lá, ele entraria."

Para o jogo, Jorginho ainda contará com o retorno de jogadores importantes, entre eles o atacante Rodrigão, que se recuperou de lesão.

A provável escalação do Bahia para domingo é: Jean, Régis Souza, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis, Matheus Sales, Renê Júnior e Vinícius (Régis); Zé Rafael, Mendoza e Rodrigão.

O Tricolor é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro com 19 pontos.

