Jorginho testa Talisca e Magno entre titulares no Bahia

No próximo sábado, 19, contra o Itabaiana-SE, em Pituaçu, o Bahia terá o primeiro encontro com o seu torcedor, em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

A apenas quatro dias da estreia, o técnico Jorginho sabe que não pode perder tempo. Na tarde desta terça-feira, 15, no Fazendão, o treinador comandou um coletivo tático e, com mudanças pontuais, esboçou pela primeira vez aquela que deverá ser a equipe responsável por dar o pontapé inicial na temporada.

Disposto a dar oportunidades aos garotos das divisões de base tricolor, o comandante do Esuqadrão lançou mão do jovem Anderson Talisca no setor de armação. No ataque, promoveu o retorno de Magno, jogador que disputou a Série B em 2012 pelo Ceará.

Apenas sem o goleiro Marcelo Lomba, que treinou à parte, o time titular foi formado inicialmente por Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Kléberson e Talisca; Magno e Souza.

No decorrer da atividade, o lateral-direito Madson, o zagueiro Brinner, o meia Jéferson e os atacantes Ítalo Melo e Thuram entraram na equipe. Hélder e Ávine seguem aprimorando a forma física e não treinaram. Zé Roberto, com cansaço muscular, foi poupado.

Pela manhã, o elenco tricolor participou de um intenso treino físico. Esta terça-feira foi o último dia de treinamentos com dois turnos. A partir desta quarta-feira, 16, os atletas treinarão apenas em um único período.

