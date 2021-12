Jorginho testa novas formações ofensivas no Bahia

O técnico Jorginho começou a esboçar o time titular do Bahia que deve atuar após o longo período sem jogos oficiais até o dia 20 de março. No treino desta terça-feira, 19, no Fazendão, o treinador testou algumas novas formações, especialmente no setor de criação e no ataque.

Com apenas sete jogadores em campo, a atividade começou com os laterais Neto e Jussandro, os volantes Diones e Hélder, e o trio ofensivo formado por Ryder, Adriano e Obina.

Depois, Jorginho tirou Ryder e Obina da equipe titular para as entradas do meia argentino Paulo Rosales e o atacante Souza. Na última parte do treino, agora com oito jogadores, Magal foi testado no lugar de Jussandro, além do trio ofensivo composto por Adriano, Obina e Souza.

Já os zagueiros treinaram bolas levantadas na área, orientados pelos auxiliares Ânderson Lima e Eduardo Barroca.

O lateral-esquerdo Ávine e o volante Toró desceram para o gramado, mas apenas continuaram o trabalho de recondicionamento físico. Já os jogadores Anderson Talisca e Ítalo Melo ficaram na academia do clube, em um trabalho de fortalecimento de massa muscular.

adblock ativo