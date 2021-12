Jorginho testa Fabinho como substituto de Diones

O técnico do Bahia, Jorginho, parece não ter mais dúvidas sobre quem deverá ser o substituto do volante Diones, que está suspenso, na partida do próximo domingo, 11, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte-MG.

Na manhã desta quinta-feira, 8, o treinador tricolor comandou um treino tático e promoveu a entrada de Fabinho no time titular. Antes, Victor Lemos e Kleberson também estavam cotados para entrar na equipe.

Dentre os jogadores considerados titulares, apenas o atacante Souza não treinou: foi poupado pelos médicos do clube. Mas o jogador não preocupa e encara a Raposa.

Foco na zaga - O comandante do Esquadrão aproveitou a manhã no Fazendão para realizar ajustes no seu time. Primeiro, comandou um trabalho de dois toques e exigiu muita movimentação dos seus atletas.

Em seguida, excluiu os jogadores do setor de ataque de atividade e, para corrigir o posicionamento defensivo do seu time, trabalhou apenas com Marcelo Lomba; Neto, Titi, Lucas Fonseca e Jussandro; Fabinho, Fahel, Hélder e Gabriel.

No exercício, orientou que os atacantes do time reserva forçassem jogadas de ataque e testou a reação dos seus homens de defesa. Nesta sexta-feira, 9, a delegação tricolor ainda treina às 8h30, no Fazendão, e embarca, às 15h35, para Belo Horizonte.

