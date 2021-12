Jorginho testa duas mudanças em treino do Bahia

Uma suspensão e uma lesão de última hora forçaram o técnico Jorginho a promover duas substituições no time do Bahia, em relação ao jogo contra o São Paulo, para a partida desta quarta-feira, 5, às 19h30, contra o Atlético-MG no estádio de Pituaçu, pela 22ª rodada da Série A.

As duas mudanças foram testadas no treino desta terça-feira, 4, no Fazendão. No lugar do suspenso Jussandro, o recém-contratado Romário deve ocupar a vaga na lateral-esquerda. O jovem jogador de 20 foi regularizado no fim da tarde na CBF e já pode estrear pelo tricolor baiano.

Já caso o meia Gabriel não jogue, por ter sentido a coxa durante a atividade, o escolhido deve ser Lulinha. Gabriel, que já começou o tratamento, irá concentrar com o restante do grupo e será reavaliado para saber se tem condições de jogar contra o Galo.

No treino, o técnico Jorginho começou a atividade com todos jogadores disponíveis em um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Logo após, reuniu apenas os 11 jogadores titulares, aplicando um trabalho de posicionamento da equipe, além de ensaiar cobranças de faltas e escanteios. Já o restante do elenco participou de um mini coletivo, comandado pelo auxiliar Eduardo Barroca.

Com isto, o provável time que deve começar o jogo contra o Atlético será formado por: Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Romário; Fahel, Diones, Hélder e Zé Roberto; Gabriel (Lulinha) e Souza.

Além de Gabriel, os únicos outros dois jogadores que não participaram do treino foram o lateral-direito Coelho, que aprimorou a parte física na academia do clube, e o lateral-esquerdo Ávine, que fez fisioterapia e também trabalhou na sala de musculação. O restante do elenco está todo disponível para o treinador Jorginho.



