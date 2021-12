Jorginho testa Cláudio Pitbull no ataque do Bahia

Ainda sem poder contar com os atacantes Jones Carioca, Júnior, Souza e Elias, todos lesionados, o técnico Jorginho terá Cláudio Pitbull como principal opção para a partida de quarta-feira, 10, contra o Fluminense, em Pituaçu.

Na manhã desta segunda-feira, 8, o treinador comandou treino coletivo e testou Pitbull na linha de frente tricolor, inicialmente ao lado de Zé Roberto.

Com dores no tornozelo direito, Diones foi poupado e Fabinho treinou em sua vaga no time titular. Contudo, o volante não preocupa e deve encarar o Tricolor das Laranjeiras.

O time titular do Esquadrão foi formado por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Danny Morais e Jussandro; Fahel, Fabinho, Hélder e Gabriel; Zé Roberto e Cláudio Pitbull. No decorrer da atividade, Jorginho testou Lulinha em lugar de Zé Roberto.

Em recuperação - Enquanto os atacantes Júnior e Jones Carioca fizeram um trabalho à parte de recondicionamento físico, Elias e Souza seguiram em tratamento no departamento médico.



O elenco tricolor trabalha em dois turnos nesta segunda-feira, no Fazendão: volta ao batente às 15h30.

adblock ativo