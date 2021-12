Jorginho tem quebra-cabeça para escalar o Bahia em BH

O Bahia tem seu setor defensivo definido para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, na quarta-feira, 19, às 21h45. Porém, as afirmações conclusivas param por aí. Do meio para a frente, sobram dúvidas sobre o time que irá a campo no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

As interrogações começam já quanto aos guardiões da retaguarda que será composta por Jean, Eduardo, Tiago (voltando após cumprir suspensão), Lucas Fonseca e Matheus Reis. Até porque a referência da posição, Renê Júnior – paradoxalmente líder da equipe em número de desarmes e gols – está fora de ação por ter levado o terceiro cartão amarelo durante o empate por 1 a 1 com o Avaí, em Pituaçu, no último domingo.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Jorginho deu a entender que Juninho será o substituto de Renê. Porém, como visitante e contra uma equipe de vocação extremamente ofensiva, é possível que o treinador opte por reforçar mais o setor. Feijão seria uma alternativa para atuar ao lado de Juninho e Matheus Sales.

Caso seja mantido o esquema 4-2-3-1, as dúvidas se apresentariam mais à frente. Substituídos no intervalo do duelo com o Leão catarinense, Régis e Allione estão sem muito prestígio, assim como o velocista Mendoza, também criticado abertamente pelo técnico.

“Nossa equipe teve uma melhora sensível no segundo tempo”, considerou Jorginho, citando as entradas de Vinicius e Gustavo Ferrareis. O quarteto, além de Mendoza, briga por dois lugares. O outro deve ser de Zé Rafael, que retorna de suspensão. Ferrareis tem ganhado minutos de forma progressiva e vê crescer sua chance de iniciar um jogo com a camisa do Bahia pela primeira vez.

E Rodrigão?

No ataque, há a possibilidade de Rodrigão retornar. Na sua estreia como titular, diante da Ponte Preta na última quarta, com dois gols marcados no triunfo por 3 a 0, ele sofreu uma luxação em um dos dedos do pé esquerdo e acabou ficando de fora do confronto com o Avaí. Nesta segunda, 17, Luiz Sapucaia, coordenador médico do clube, deu entrevista animadora: “Rodrigão está muito bem. Evoluiu muito bem. No sábado ainda tinha muita dor, por isso não foi relacionado. A evolução que eu esperava para sábado aconteceu hoje. Vamos fazer um teste de campo que vai dizer se ele joga ou não na quarta”.

Entretanto, logo depois foi feita uma nova avaliação, menos positiva, e o centroavante acabou não descendo para o campo. Trabalhou na academia e sua chance de atuar na quarta é pequena.

Caso realmente fique de fora, é provável que João Paulo faça sua função, como ocorreu no domingo. A outra opção seria o prata da casa Júnior Brumado, mas Jorginho ainda o considera muito “verde” para ser escalado como titular.

