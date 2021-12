Jorginho sobre jogo com Lusa: meu coração luta pelo Bahia

A Portuguesa tem grande importância na vida e na carreira como jogador e treinador de Jorginho. O atual técnico do Bahia começou sua carreira no futebol em 1981, no time do Canindé, e teve em 2011, já como técnico, papel fundamental no retorno da Lusa para elite do futebol nacional.

Mas tudo isso vai ficar de lado durante os 90 minutos da partida. Segundo Jorginho, a gratidão por tudo que aconteceu no passado, inclusive o fato de conhecer boa parte do elenco do time, continua, mas agora seu coração é do tricolor baiano.

"Eu agradeço aos dirigentes da Portuguesa que me deram a oportunidade de iniciar ali. Não esqueço nunca. Mas, hoje, meu coração torce e luta pelo Bahia. Mas espero que as duas equipes possam sair dessa dificuldade".

O técnico mininizou o fato de conhecer bem o time adversário. Para Jorginho, tanto ele, como os jogdores da Portuguesa "estão melhores hoje".

"Jogador no Canindé é muito difícil. Na situação que nos encontamos, é ainda mais difícil. As duas equipes estão em uma situação de extrema sensibilidade na competição. Eles, um pouco mais confortáveis, com uma diferença de três pontos e um saldo melhor de gols. E quanto a conhecer eles, a cada dia as pessoas vão mudando. Por melhor que os conheça, pode estar fazendo coisas diferentes, melhores hoje. Como eu também posso estar fazer algo melhor. Só espero que quem vença o jogo seja o Bahia".

O treinador também comentou sobre o reencontro com o atacante Ananias, jogador revelado na divisão de base do Bahia, mas que encontrou seu melhor futebol justamente sob o comando de Jorginho, quando foram campeões da última disputa da Série B.

"Não vou fazer marcação especial. Conheço o Ananias desde quando joguei aqui contra o Bahia pela Ponte Preta, em 2010. Ele que fez por merecer o que aconteceu. Mas espero que não esteja numa noite feliz. Desejo boa sorte a ele, mas melhor sorte para nós. Depois do jogo, dou um abraço nele".

