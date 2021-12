Jorginho repete formação e Souza segue fora do time

Em treino tático que comandou na tarde desta quinta-feira, 28, no Fazendão, Jorginho repetiu a formação que utilizara no último treino coletivo e, como principal mudança, manteve o atacante Souza fora do time.

O Caveirão parece ter mesmo perdido a vaga para o recém-contratado Obina, que treinou ao lado de Adriano "Michael Jackson" na linha de frente tricolor.

O time considerado titular foi formado por Neto, Titi, Brinner e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Rosales; Adriano e Obina. Pablo, Danny Morais, Demerson e Magal; Toró, Kleberson, Jéferson e Marquinhos; Ryder e Souza compuseram o time reserva.

Na atividade, Jorginho insistiu nas jogadas de transição entre a defesa e o ataque e interrompeu o treino constantemente para corrigir o posicionamentos dos seus comandados.

O meia Zé Roberto, que havia sido poupado dos últimos treinos por causa de uma gripe, já se recuperou e voltou às atividades. O jogador, no entanto, participou apenas de trabalhos físicos.

O elenco tricolor volta ao batente em dois turnos nesta sexta-feira, 1º de março. O time baiano faria um jogo-treino à tarde, mas cancelou e dará prosseguimento à preparação com mais um dia de treinamentos.

