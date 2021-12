Jorginho repete escalação em treino coletivo no Bahia

Se depender do que o técnico Jorginho tem esboçado nos treinamentos, é possível afirmar que o Bahia já tem um time titular para dar o pontapé inicial na Copa do Nordeste, no próximo sábado, 19, contra o Itabaiana, em Pituaçu.

Na tarde desta quarta-feira, 16, o treinador tricolor voltou a lançar mão do mesmo time titular que já houvera esboçado nesta semana. As principais novidades são as presenças do jovem meia Anderson Talisca e de Magno no setor de ataque.

Sendo assim, se Jorginho não fizer nenhuma mudança, a equipe que começará o duelo contra o time sergipano deverá ser Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Kleberson, Anderson Talisca; Magno e Souza.

Depois de ter sido poupado das atividades da última terça-feira, 15, por causa de um cansaço muscular, o meia Zé Roberto voltou aos treinamentos, mas atuou no time reserva. Já o volante Hélder treinou à parte, enquanto Ávine ficou mais uma vez na academia do clube.

O elenco do Bahia volta ao batente às 16h desta quinta-feira, 17, para que Jorginho possa promover os últimos ajustes na equipe antes da estreia. Os jogadores estão concentrados num grande hotel de Salvador.

