Jorginho renova e fica no Bahia até final de 2013

Fim de negociação: depois de três dias de negociação, o técnico Jorginho e o Bahia chegaram a um acordo. O treinador ficará no Esquadrão até o final de 2013.

Agora que foi confirmado no comando técnico do Esuqadrão, Jorginho começará a planejar a próxima temporada, juntamente com o planejamento do departamento de futebol do clube.

Segundo o Diretor de Futebol Paulo Angioni revelou em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 5, o time baiano deverá manter a base do atual elenco e fazer apenas contratações pontuais.

Além disso, o aproveitamento dos jogadores das divisões de base deverá ser maior do que foi em 2012, ano em que o lateral-esquerdo Jussandro foi o maior destaque.

Histórico de Jorginho - Jorginho assumiu o comando técnico do Bahia no primeiro jogo do segundo turno do Brasileirão, contra o Santos, na Vila Belmiro.

No total, esteve à frente do tricolor em 19 jogos: venceu oito, empatou seis perdeu cinco. O ataque tricolor marcou 22 gols e a defesa sofreu 17, com o aproveitamento de 52%.

