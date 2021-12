Jorginho reencontra Palmeiras após negar oferta do clube

Nesta quarta-feira, 17, às 19h30, o Bahia recebe o Palmeiras em Pituaçu. Já é deveras assimilado pela torcida tricolor que a partida é aquela típica de 'seis pontos'. Afinal, tanto o Porco (18º, 26 pontos) quanto o Esquadrão (16º, 35) - em menor proporção - seguem na briga contra o rebaixamento.

Porém, para o técnico Jorginho, o duelo vai além do mérito dos três pontos. Obriga-o a encarar novamente uma situação bastante inusitada. Há precisos 32 dias, o paulista de 47 anos recebia uma proposta vultuosa para assumir o comando do Palmeiras. Informações extra-oficiais dão conta de que algo em torno de R$ 500 mil mensais foi oferecido. A diretoria alviverde o via como um excelente nome para substituir Luiz Felipe Scolari, então recém-demitido.

Na escolha, pesava o fato de Jorginho ter sido ex-jogador do clube na década de 90, além de ter feito exemplar trabalho no time B e, posteriormente, no profissional (em 2009) - quando, em sete jogos, somou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Analisada a tentadora proposta, o técnico tricolor se mostrou balançado. Porém, recusou-a. Alegou ter princípios éticos e falou sobre dormir com a consciência tranquila. Também disse não ter obtido a liberação do presidente Marcelo Guimarães Filho. Melhor para o Bahia e, ao que tudo indica, para Jorginho também. Desde a recusa (feita no dia 15 de setembro), o tricolor fez mais seis partidas - duas vitórias, um empate e três derrotas -, aproveitamento de 39%. Neste mesmo período, o Palmeiras teve duas vitórias e quatro derrotas (33%).

Hoje, o time paulista é apenas o 18º. Está há 12 rodadas no Z-4. O clima de tensão é uma constante entre os torcedores alviverdes. Exemplo claro são as pichações nos muros do Palestra Itália (sede do Palmeiras), que aparecem dia após dia.

Alerta - No Fazendão, a situação é um pouco mais cômoda. Mesmo após a segunda derrota seguida, em Curitiba, o Bahia mantém oito pontos de distância para o primeiro do Z-4, o Sport (17º, 27 pontos). No entanto, o sinal de alerta segue aceso.

Afinal de contas, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de degola do tricolor ainda é real, apesar de pequena (9,2%). Enquanto isso, a do Palmeiras atinge desesperadores 91%. Ontem, questionado pela reportagem se havia feito a escolha certa, Jorginho foi taxativo.

"Estou no Bahia, não é? Então... Estamos na direção certa. Precisamos vencer e livrar de uma vez o time da ameaça de rebaixamento", minimizou o treinador, que, por outro lado, é 'endeusado' pelos atletas.

"Fiquei com receio quando soube da possibilidade de ele deixar o Bahia. Ainda bem que não saiu. Apesar das recentes derrotas, o Jorginho nos motiva, dá moral. Quarta-feira a torcida vai ver isso: time alegre, com gana para vencer o Palmeiras. Hoje, Jorginho é essencial ao nosso grupo", ressalta o lateral-direito Neto.

