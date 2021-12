Jorginho reconhece que Bahia terá dificuldades contra o Galo

Jorginho começou muito bem a sua passagem pelo Bahia. Com 100% de aproveitamento nos dois jogos em que comandou o Esquadrão de Aço, o treinador vem, aos poucos, implantando o seu estilo na equipe.

Mais ofensivo que o antecessor Caio Júnior, o novo técnico espera que o comportamento do time, que deu certo contra Santos e São Paulo, funcione também contra o líder da Série A, o Atlético-MG, no confronto da quarta-feira, 5, no Estádio de Pituaçu, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista à rádio Itapoan FM, na noite da segunda-feira, 3, Jorginho revelou que já vem estudando o Galo para a partida. "Estava vendo um pouco do jogo [Corinthians x Atlético-MG, de domingo). O Corinthians teve uma dificuldade tremenda contra eles. Vai ser um problema muito grave, porque eles marcam em cima, diferente do São Paulo. A torcida tem que saber que vamos ter mais um pouco de dificuldades contra o Atlético, mas vamos lutar para conseguir a vitória", avisou.

Na opinião de muitos torcedores, o Bahia voltou a jogar bem porque deixou de improvisar nas laterais do campo e passou a utilizar jogadores do ofício, mesmo que não tenham tanta experiência, como é o caso do garoto Jussandro. Jorginho não só concorda com esta opinião, como vê um grande futuro para o jovem, revelado nas categorias de base do Esquadrão.

"Só improviso quando não tem mais quem jogar, Tanto, que a diretoria já estava em busca de outro lateral, porque o Ávine não sabe quando volta, ainda não tem data certa. O Jussandro, tecnicamente, é bom jogador, tem muito potencial. Agora, se tivesse passado por um trabalho de força, estaria melhor. Infelizmente, o futebol mudou. Antigamente, quando se falava de musculação, a gente não deixava o jogador ir. Hoje você vê que todos os grandes jogadores passaram por esse trabalho", ressalva o treinador.

Ainda falando das laterais, o técnico confirma que Romário, novo contratado do Bahia, deve ser titular contra o Galo, já que Jussandro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. "Ele deve jogar, tem que ser assim. Ele pode não resolver nosso problema ainda, mas marcar, dá um bicão, é o mínimo que ele pode fazer", comentou Jorginho, afirmando que já conhecia o atleta. "Conheço sim, ele é um lateral, lateral mesmo. Ele marca um pouco mais, diferente do Jussandro, que tem mais facilidade de chegar na frente", completou.

Já que o assunto são os novos contratados, Jorginho é só elogios para o atacante Alemão, atualmente no Guaratinguetá, e que está muito próximo de acertar com o tricolor para jogar a Série A. "Ele me deu um trabalho tremendo quando estava treinando o Atlético-PR. É um garoto muito bom, batalhador, perigoso na bola aérea, e que não é lento. Quando eu cheguei, a direção já estava em negociação com ele", disse.

adblock ativo