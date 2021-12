Jorginho promete Bahia atuando na frente no Brasileirão

Time à beira do rebaixamento. Elenco supostamente rachado. Antecessor que abandona o clube sem dar maiores explicações. Neste cenário nada agradável, Jorginho assumiu o comando do Bahia. De cara, faturou um triunfo maiúsculo (3 a 1) sobre o badalado Santos de Neymar & Cia.

Em sua apresentação oficial na sala de imprensa do clube, o novo treinador rechaçou ter poderes mágicos, tampouco ser um super-herói. A receita para o pontapé inicial com o pé direito foi uma só: atitude ofensiva. Esta, por sinal, ao que tudo indica parece ser a nova postura do Esquadrão a partir de agora.

"A receita? Simples. Fizemos mais gols que eles (Santos). Posso até perder, e muito, mas vamos sempre buscar atuar lá na frente. Acho que, no futebol, quem não joga pra frente está muito longe da vitória", afirmou.

Sem muito tempo para treinar a equipe, afinal domingo o Bahia já encara o São Paulo, às 16h, em Pituaçu, Jorginho espera contar com o empenho dos novos comandados. Sobre a manutenção ou não do time titular, o treinador pediu cautela.

"Primeiro, precisamos esperar para ver se todos estão em condições. Além disso, não podemos jogar os atletas novos na 'cova do Leão'. Precisamos tirar deles o melhor. Temos jogadores com um pouco mais de experiência que podem ajudar. É preciso ter calma agora", afirmou o paulista de 47 anos.

Um triunfo diante do Tricolor do Morumbi, além de findar com um jejum de vitórias em Pituaçu - a última foi no dia 17 de junho diante do Sport (2 a 1) -, somada a combinações de resultados afastaria ainda mais o Bahia da temida zona de rebaixamento. Porém, Jorginho faz alerta: "Não dá para achar que o que aconteceu contra o Santos vai acontecer toda hora. Precisa melhorar e muito ainda. Aí, sim, teremos chances de ganhar de outros assim".

Por fim, solicitou o apoio da torcida. "Estive aqui em 2010 pela Ponte e empatamos em 1 a 1. Caso o torcedor não fosse fundamental, o Bahia teria perdido pra gente. É dessa força que vamos precisar aqui dentro".

