Jorginho prevê dificuldade maior no próximo jogo no Bahia

O próprio comandante do Bahia, Jorginho, tem consciência de que seu time demorará a engrenar. No domingo, 17, estreou cinco atletas (Magal, Marquinhos, Rosales, Obina e Adriano) e não saiu de um empate com o Conquista.

Porém, apesar das grandes barreiras que a equipe enfrentou no sudoeste baiano, o técnico tricolor acredita que o pior ainda está por vir. "Já adianto logo que, no próximo domingo (às 16h, em Pituaçu, contra a Juazeirense, pela segunda rodada do Baiano), vamos ter muitas dificuldades. O torcedor vai se lembrar das derrotas na Copa do Nordeste e haverá uma grande insegurança no ar", previu.

Além da pressão da galera, ávida por ver o time apresentar um futebol convincente, ele apontou outro motivo para que não haja expectativa de duelo fácil contra o Cancão de Fogo.

"Nos nossos domínios, teremos que aprender a jogar o tempo todo no campo do adversário. E isso vai ser muito difícil, pois, por exemplo, caso o Adriano não se movimente direito, sua velocidade será anulada", analisou o treinador.

Em relação à partida contra o Conquista, Jorginho comemorou principalmente o bom desempenho físico de seus atletas: "Foi maravilhoso. Se tivéssemos sempre esse tempo pra treinar, teríamos todos em melhores condições e menos lesões".

Sobre as estreias, o comandante do Esquadrão destacou apenas a surpresa positiva que teve com o meia argentino Paulo Rosales, que apresentou um futebol razoável na etapa inicial e aguentou os 90 minutos.

"Estávamos preocupados com o Rosales, mas ele se comportou até melhor do que esperávamos", afirmou Jorginho, que planeja deixar a equipe mais ofensiva para o gringo não ficar sobrecarregado. "Ele é um armador clássico, que ainda chega bem à frente, mas a gente não pode ter só um homem pra criar. A bola precisa chegar mais na frente, é um dos erros que temos de corrigir", avaliou o técnico.

Jorginho ainda comentou polêmicas em relação ao grupo, como a troca de capitães, com Fahel tomando a faixa de Titi - "Comigo é assim. Amanhã vai ser Lomba, depois Titi de novo..." - e as ausência de medalhões como Jéferson, Zé Roberto e Souza.

"Zé e Jéferson estão no grupo e, assim como todos que ficaram em Salvador, têm chance de serem aproveitados. Já o Souza tem um problema sério na panturrilha. Se for confirmada a lesão, pode ficar 45 dias fora".

