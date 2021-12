Jorginho poupa três titulares e esboça time do Bahia

Enquanto o atacante Adriano "Michael Jackson" faz exames médicos e aprimora a sua forma física, a bola segue a rolar no Fazendão. Na tarde desta terça-feira, 29, o técnico Jorginho comandou o primeiro treino coletivo da semana.

Preocupado em evitar maiores desgastes dos seus comandados, o treinador tricolor decidiu por poupar três jogadores titulares do reencontro com o Ceará na noite da próxima quinta-feira, 29, quatro dias depois de tê-lo vencido por 1 a 0 no Castelão.

Desta vez, o comandante do Esquadrão decidiu por deixar de molho o zagueiro Danny Morais, o volante Hélder e o meia-atacante Zé Roberto. Nesta terça, Jorginho promoveu um trabalho de posse de bola e em seguida testou a sua equipe em treino coletivo. A principal novidade foi a presença de Brinner, que deverá estrear com a camisa tricolor.

O time titular foi formado por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Brinner e Jussandro; Fahel, Diones, Kleber e Jéferson; Ryder e Souza. Já a equipe reserva teve Omar; Pablo, Diego, Feijão e Railan; Anderson, Madson, Anderson Talisca e Magno; Italo Melo e Thuram.

Regularizados - O lateral-esquerdo Magal e o atacante Obina tiveram os seus nomes publicados no Bid (Boletim Informativo Diário) da CBF e já podem estrear pelo Tricolor na Copa do Nordeste.

Entretanto, ambos não apresentam o melhor das suas formas físicas e sequer deverão ser relacionados para o confronto contra o Vovô.

