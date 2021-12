Jorginho poupa titulares em coletivo em Pituaçu

Com quase todo o elenco à sua disposição, o técnico do Bahia, Jorginho, levou cerca de 40 jogadores para Pituaçu na tarde desta sexta-feira, 31, para prosseguir com a preparação para o duelo de domingo, 2, contra o São Paulo.

O treinador, no entanto, deixou de fora do treino coletivo os dez jogadores que atuaram no triunfo por 3 a 1 sobre o Santos e, por cerca de 45 minutos, trabalhou somente com os atletas considerados reservas.

Antes, juntamente com os demais jogadores do elenco, o time titular já havia participado de um trabalho em campo reduzido. Em seguida, apenas aprimorou a forma física, do lado de fora do campo.

O treino - O comandante tricolor ganhou como reforços o goleiro Marcelo Lomba e o volante Fabinho, que haviam cumprido suspensão contra o Peixe. Embora estejam cotados para começar a partida contra o tricolor paulista, os dois treinaram normalmente.

A atividade terminou empatada em 1 a 1, com gols de Lulinha e de Cláudio Pitbull. Marcelo Lomba; Gil Bahia, Lucas Fonseca, Alysson e Laércio; Lenine, Victor Lemos, Mancini e Jéferson; Lulinha (Vander) e Júnior (Ciro) formaram um time.

Do outro lado, atuaram Omar (Renan); Madson, Diego, Murilo Touchê (Dudu) e Erick; Fabinho, Kléberson, Jones e Caio; Elias (Denilson) e Rafael (Cláudio Pitbull). Apenas Ávine, ainda em recuperação de lesão, não esteve presente.

Antes do jogo contra o time paulista, o elenco tricolor volta ao batente na manhã deste sábado, 1, e depois entra em regime de concentração.

