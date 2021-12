Jorginho não confirma retorno de Régis ao time titular

Um trabalho tático marcou, nesta sexta-feira, 30, o penúltimo dia de treino do Bahia antes do Ba-Vi, que será realizado neste domingo, 2, às 16, no Barradão, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a atividade, o técnico Jorginho aproveitou para corrigir o posicionamento dos jogadores. Depois, fez um treino específico de bola parada. O Tricolor volta ao batente neste sábado, às 9h.

Para o duelo deste domingo, o treinador não confirmou o retorno do meia Régis, artilheiro tricolor na temporada, com 11 gols, ao time titular.

“A única preocupação é justamente o tempo que ele ficou parado e a intensidade que será esse jogo. Não decidimos em relação a isso. Tem possibilidade dele jogar e de o Vinicius começar o jogo. Vamos estar observando o treinamento. É para mim um bom problema ter jogadores desse nível. Qualquer um que entrar vai ter um grande desempenho”, garantiu o comandante tricolor.

Jorginho também ressaltou o tempo de trabalho da equipe ao longo da semana: “Tempo para trabalhar muito a parte tática, a organização defensiva, ofensiva... de rever, organizar.

