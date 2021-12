Jorginho mantém time e faz ajustes em coletivo

O time que entrará em campo no jogo de estreia do Bahia pelo Campeonato Baiano parece estar mesmo bem definido na cabeça do técnico Jorginho.

É que, na tarde desta quinta-feira, 7, o treinador tricolor comandou um coletivo-tático e manteve a mesma formação que já havia utilizado em outros treinamentos no Fazendão.

Logo, a atividade serviu para que o comandante do Esquadrão apenas ajustasse pequenos detalhes do seu time, que tem como principal novidade o setor ofensivo, agora formado por Paulo Rosales, por Adriano e por Obina.

Os titulares treinaram inicialmente com Marcelo Lomba; Neto, Brinner, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Rosales; Adriano e Obina. Pablo, Magal, Souza e Marquinhos Gabriel entraram no decorrer da atividade.

Os reservas tiveram Omar; Pablo, Demerson, Diego e Magal; Danny Morais, Kleberson, Jéferson e Zé Roberto; Marquinhos e Souza.

O elenco tricolor volta ao batente na tarde desta sexta-feira, 8. No dia 17 de março, um domingo, estreará no Campeonato Baiano.

adblock ativo