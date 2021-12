Jorginho mantém time e ajusta detalhes no Bahia

Com o time titular já definido, o técnico do Bahia, Jorginho, aproveitou a tarde de trabalhos desta sexta-feira, 15, para ajustar os detalhes da sua equipe.

Para evitar eventuais dificuldades com as dimensões do campo do Lomanto Júnior, onde o Esquadrão dará a sua largada no Campeonato Baiano, no próximo domingo, 17, contra o Conquista, Jorginho comandou o treino num dos campos menores do Fazendão.

Mais uma vez, o treinador trabalhou com time titular formado por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Brinner e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Rosales; Adriano e Obina.

Souza, que ainda se recupera de dores na panturrilha, foi poupado dos treinamentos mais uma vez e ainda é dúvida para a partida diante do Vitória da Conquista. Omar e Ryder estão vetados.

O elenco tricolor ainda volta ao batente às 10h deste sábado, 16, e em seguida a delegação segue viagem para Vitória da Conquista.

adblock ativo