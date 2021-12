Jorginho mantém Brinner entre titulares no Bahia

A cada dia que passa, o técnico do Bahia, Jorginho, dá a entender que já tem bem definido em sua cabeça o time que deverá dar o pontapé inicial no Campeonato Baiano, no dia 17 de março.

Na tarde desta terça-feira, 5, o treinador tricolor comandou um treino tático com foco no setor defensivo e manteve o zagueiro Brinner na vaga de Danny Morais.

Como a atividade teve foco na defesa, Jorginho trabalhou com grupo formado por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Brinner (Demerson) e Jussandro (Magal); Fahel, Diones (Toró) e Hélder (Anderson Talisca).

Outras três mudança importantes são as entradas do meia argentino Paulo Rosales e dos atacantes Adriano "Michael Jackson" e Obina. Jéfferson, Ryder e Souza têm sido sacados do time titular.

O elenco tricolor volta ao batente na tarde desta quarta-feira, 6. O Bahia ainda não confirmou, mas é possível que haja um jogo-treino na próxima sexta, 8.

