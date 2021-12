Jorginho lamenta empate do Bahia e põe culpa em "erro fatal"

Após o empate em 1 a 1 contra o Náutico, o técnico Jorginho lamentou o resultado da partida. Em seu discurso, evitou apontar culpados e classificou o gol sofrido como "erro fatal".

"Tivemos poucos erros. Só que um deles foi fatal. Erro de bola parada. Infelizmente perdemos o Souza, que estaria naquela bola se estivesse em campo. Não tem culpado A, B ou culpado C. Qualquer coisa pode acontecer em um lance de bola parada. Um cara entrou sozinho, cabeceou e fez o gol", justificou o técnico, que lamentou a saída precoce do volante Diones e o atacante Souza, machucados ainda na etapa inicial.

"É o que eu digo. Quando você tem um time entrosado, que vai bem... Saem um ou dois, fica complicado. Mas quem entrou, entrou razoavelmente bem. Fizeram o que podiam".

O meia Gabriel, autor do gol do Bahia, bradou bastante após o final do duelo e cobrou mais empenho dos companheiros de clube. "Isso é uma decisão. Temos que estar ligados a todo o momento. Isso não pode acontecer", reclamou já visando o duelo decisivo contra o Atlético-GO, no domingo. "Temos que vencer e pronto".

